Lalo España alza la voz contra MusicVibe: exige reembolsos para el público de 'Enrollados'

Eduardo España ha manifestado públicamente su indignación por las irregularidades que rodearon al espectáculo Enrollados, señalando directamente a la empresa MusicVibe por no haber devuelto el dinero de las entradas a los asistentes. En una entrevista para el programa Sale el Sol, el actor lamentó la falta de seriedad de la productora y exhortó a los afectados a no quedarse de brazos cruzados, invitándolos formalmente a acudir a la Profeco para interponer las quejas correspondientes y hacer valer sus derechos como consumidores.
El intérprete de "Margara Francisca" fue enfático al aclarar que su molestia no tiene relación con el elenco del show, con quienes mantiene una excelente relación profesional. Su crítica se centra exclusivamente en la gestión administrativa y logística de la empresa, a la que acusó de no respetar la publicidad ni las fechas pactadas, además de establecer precios "desorbitadamente caros" que no correspondieron a la calidad del manejo de la producción.
Tras esta amarga experiencia, Lalo España ha cerrado la puerta a futuras colaboraciones con MusicVibe, asegurando que no volverá a participar en proyectos bajo su organización. Con este pronunciamiento, el actor busca solidarizarse con sus seguidores y evitar que su nombre siga ligado a una empresa que, según sus palabras, ha decepcionado tanto a los artistas como al público.