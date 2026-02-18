Lalo España alza la voz contra MusicVibe: exige reembolsos para el público de 'Enrollados'

...

El comediante se deslinda de la organización del evento y arremete contra los altos costos y el incumplimiento de las fechas prometidas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/02/2026 01:54 PM.
En Espectáculos y editada el 18/02/2026 02:24 PM.