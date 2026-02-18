North West abandona la escuela tradicional: Kim Kardashian apuesta por el "homeschooling"

La empresaria decidió retirar a la adolescente de 12 años del sistema privado para priorizar un modelo educativo que fomente su carrera en la moda y el emprendimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/02/2026 12:50 PM.
En Espectáculos y editada el 18/02/2026 12:42 PM.