Oscar Burgos reivindica ser el precursor del movimiento therian en México

La reciente viralización de la subcultura therian —personas que se identifican espiritualmente con animales y suelen portar máscaras en espacios públicos— ha encontrado un vocero inesperado en la comedia mexicana. Óscar Burgos, creador del célebre "Perro Guarumo", afirmó recientemente que su personaje es el precursor original de este movimiento en México. Con su característico estilo irreverente, el presentador señaló que "el primer therian es tampiqueño", vinculando la esencia canina de su interpretación con esta tendencia que combina la filosofía griega de la teriantropía con la expresión de identidad no humana.
Burgos aprovechó la conversación digital para enviar un saludo a la comunidad therian, aunque no perdió la oportunidad de lanzar una broma sobre la capacidad de lectura de quienes adoptan estas conductas animales. El comediante, que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria, recordó así los orígenes de una figura que lo catapultó a la fama televisiva mucho antes de que el concepto se volviera un debate en plataformas como TikTok. Su declaración conecta la sátira clásica de la televisión del norte del país con las nuevas dinámicas de identidad que hoy pueblan las plazas y parques.
Más allá de la broma, la figura de Óscar Burgos representa una de las trayectorias más resilientes del espectáculo nacional, marcada tanto por el éxito de programas como Guerra de Chistes como por sus batallas personales contra las adicciones. A sus logros profesionales se suma una labor de sensibilización sobre la salud mental, tema que aborda tras haber superado crisis profundas en el pasado. Al reclamar el origen del "primer therian", Burgos no solo reafirma la vigencia de su personaje más querido, sino que demuestra su habilidad para mantenerse presente en las conversaciones más contemporáneas de la cultura pop.