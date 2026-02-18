Oscar Burgos reivindica ser el precursor del movimiento therian en México

El comediante tampiqueño asegura que su icónico personaje fue el primer exponente de esta identidad animal, sumándose con humor a la tendencia que divide opiniones en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/02/2026 09:37 AM.
En Espectáculos y editada el 18/02/2026 09:41 AM.