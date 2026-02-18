Sergio Mayer deja la Cámara de Diputados para incendiar La Casa de los Famosos

...

El legislador de Morena solicitó licencia oficial en San Lázaro para integrarse al reality show de Telemundo, donde promete una estrategia de juego frontal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/02/2026 05:32 AM.
En Espectáculos y editada el 18/02/2026 05:37 AM.