Shia LaBeouf y Mia Goth se separan tras una década de altibajos y nuevos conflictos legales

La historia de amor entre Shia LaBeouf y Mia Goth parece haber llegado a su punto final definitivo después de diez años de una relación marcada por constantes idas y venidas. Según revelan fuentes cercanas a la pareja, el distanciamiento se habría producido hace casi un año, aunque la confirmación trasciende apenas ahora que el protagonista de "Transformers" enfrenta una nueva crisis pública. El actor fue detenido recientemente en Nueva Orleans tras protagonizar un altercado durante las festividades del Mardi Gras, un incidente que lo mantiene bajo custodia y a la espera de una resolución judicial que complica aún más su panorama personal.
El vínculo entre ambos actores comenzó en 2012 durante el rodaje de la cinta "Nymphomaniac: Vol. II", consolidándose cuatro años más tarde con una boda en Las Vegas. Sin embargo, la estabilidad nunca fue la norma en su unión; en 2018 anunciaron una primera separación que parecía definitiva e incluso iniciaron trámites de divorcio que fueron descritos como amistosos. Para sorpresa de sus seguidores, la pareja retomó su romance en 2020 y, dos años después, dieron la bienvenida a su único hijo, un hito que parecía augurar una etapa de mayor madurez y calma que finalmente no logró sostenerse en el tiempo.
Actualmente, LaBeouf se encuentra en una situación crítica al permanecer detenido sin derecho a fianza, mientras su entorno confirma que se había mudado recientemente a Luisiana con la intención de estar más cerca de su familia tras el quiebre con Goth. Aunque ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, los hechos recientes dibujan un escenario de aislamiento para el actor, quien vuelve a ser noticia más por sus problemas de conducta y su inestabilidad emocional que por su carrera profesional. La ruptura cierra un ciclo complejo de reconciliaciones y crisis que, hasta ahora, definía la vida privada de ambos artistas.