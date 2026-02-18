Shia LaBeouf y Mia Goth se separan tras una década de altibajos y nuevos conflictos legales

La noticia de la ruptura coincide con el reciente arresto del actor en Nueva Orleans, marcando el fin de una de las relaciones más mediáticas y erráticas de Hollywood.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/02/2026 05:45 AM.
En Espectáculos y editada el 18/02/2026 05:49 AM.