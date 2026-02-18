Shia LaBeouf recupera su libertad tras violento altercado durante el Carnaval de Nueva Orleans

El protagonista de "Transformers" enfrenta cargos por agresión simple luego de protagonizar una serie de disturbios en un bar durante las celebraciones del Mardi Gras.

Autor Yelitza Espinoza el 18/02/2026 12:03 PM.
18/02/2026 11:54 AM.