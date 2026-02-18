Shia LaBeouf recupera su libertad tras violento altercado durante el Carnaval de Nueva Orleans

Las festividades del carnaval en Luisiana se tornaron sombrías para el actor estadounidense Shia LaBeouf, quien fue arrestado tras una madrugada de violencia en el sector turístico de Royal Street. Según los reportes del Departamento de Policía de Nueva Orleans, el histrión fue expulsado de un establecimiento local debido a su comportamiento errático, lo que desencadenó una respuesta agresiva contra los presentes. LaBeouf presuntamente golpeó a un hombre en repetidas ocasiones con el puño cerrado y, tras regresar al sitio con mayor hostilidad, atacó a una segunda víctima en el rostro antes de que las autoridades lograran intervenir.
Antes de ser trasladado a las dependencias policiales, el actor requirió asistencia de paramédicos para tratar lesiones físicas no especificadas que sufrió durante la trifulca. Los informes policiales sugieren que el incidente fue el clímax de una prolongada jornada de festejos que inició desde el jueves previo, culminando en un estallido de furia en las primeras horas del Martes de Carnaval. Tras ser procesado por dos cargos de agresión simple, el artista fue presentado ante una audiencia virtual donde se determinó el estatus de su detención mientras se desahogan las investigaciones correspondientes.
La jueza encargada del caso decidió otorgarle la libertad bajo palabra, permitiéndole abandonar el centro de reclusión sin el pago previo de una fianza, aunque con la condición estricta de comparecer ante el tribunal el próximo 19 de marzo. Este nuevo escándalo legal se suma a una lista de controversias previas que han marcado la carrera del actor, poniendo nuevamente en duda su estabilidad personal frente al ojo público. Por ahora, LaBeouf deberá esperar el juicio en libertad mientras sus representantes legales preparan la defensa ante los señalamientos de las víctimas en la Parroquia de Orleans.