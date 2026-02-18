La Tigresa del Oriente reclama su trono: asegura ser la precursora del fenómeno "Therian"

El mundo digital ha encontrado en La Tigresa del Oriente a una inesperada protagonista dentro de la conversación sobre los therians, comunidades de personas que sienten una conexión identitaria profunda con una especie animal. A través de un video en sus plataformas oficiales, la cantante afirmó con ironía ser la "primera" en adoptar esta esencia, vinculando su histórica imagen de felino con el concepto que hoy apasiona a las nuevas generaciones. La declaración no tardó en generar una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron con humor la visión de la artista, asegurando que siempre ha estado "adelantada a su época".
El término therian, que proviene de una subcultura enfocada en la identidad espiritual o psicológica con lo no humano, ha ganado visibilidad recientemente mediante jóvenes que utilizan máscaras y accesorios para expresar su conexión interna. Para Judith Bustos, nombre real de la intérprete, esta corriente encaja perfectamente con la marca personal que construyó hace años. Su nombre artístico y su estética, cargada de estampados de piel, maquillajes dramáticos y movimientos que emulan la agilidad del tigre, fueron diseñados originalmente para proyectar fuerza y dominio en el escenario, elementos que ahora cobran un nuevo significado bajo el lente de las tendencias actuales.
Más allá del debate sobre las etiquetas digitales, la incursión de La Tigresa en este tema refuerza su estatus como una figura experta en la viralidad. Al apropiarse de un concepto contemporáneo para explicar su trayectoria, la cantante logra conectar con audiencias diversas, desde quienes la siguen por nostalgia hasta los jóvenes que descubren su estilo extravagante. La "Reina de YouTube" demuestra una vez más que su caracterización no fue solo una estrategia de mercado, sino una construcción de personaje tan sólida que hoy, en pleno 2026, sigue siendo el centro de la conversación sobre identidad y cultura pop.