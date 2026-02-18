Wendy Guevara desmiente deuda con Marie Claire Harp y lanza una explosiva revelación personal

El mundo del espectáculo digital se ha visto sacudido por un intenso intercambio de declaraciones entre Wendy Guevara y Marie Claire Harp. Todo comenzó cuando la conductora venezolana aseguró públicamente que la influencer le debía 150 mil pesos, monto que supuestamente le prestó para costear sus recientes cirugías estéticas. Según el relato de Harp, Guevara no solo se habría negado a liquidar la deuda, sino que habría respondido con insultos a sus intentos de cobranza, extendiendo incluso los señalamientos hacia Nicola Porcella por una presunta deuda similar.
La respuesta de "la Perdida" no se hizo esperar, desmintiendo categóricamente la existencia de dicho adeudo y calificando las palabras de Harp como una falsedad absoluta. En un video compartido con sus seguidores, Wendy aclaró que no le debe nada a su colega y sugirió que todo podría haber comenzado como una broma que se salió de control. Sin embargo, la aclaración escaló rápidamente cuando Guevara decidió ventilar lo que llamó el "mayor secreto" de la conductora, asegurando que Marie Claire oculta su verdadera orientación sexual por temor a represalias laborales en sus proyectos televisivos.
Mientras los seguidores de ambas celebridades debaten en redes sociales si este enfrentamiento es una estrategia publicitaria o una ruptura real, la controversia ha puesto bajo la lupa el costo de los recientes procedimientos quirúrgicos de la influencer. Guevara ha mencionado previamente que su transformación estética superó los 250 mil pesos, cifra que coincide parcialmente con el préstamo reclamado por Harp. Hasta ahora, la conductora no ha respondido a las revelaciones sobre su vida privada, dejando a la audiencia en medio de una confusión total sobre el futuro de su amistad.