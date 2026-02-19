Peter Greene, cuya trayectoria en la pantalla empezó a finales de los años noventa, sorprendió al público al interpretar a personajes que equilibraban la oscuridad con un núcleo humanizado. Desde su incógnita aparición en “La Máscara” de 1994, donde encarnó a Dorian Tyrell, hasta su icónica figura de Zed en “Pulp Fiction”, Greene se consolidó como una voz esencial dentro de los antagonistas más recordados.
El examen médico forense, divulgado el 18 de febrero por la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York, arrojó un hallazgo que, de manera inesperada, resultó en un escenario trágico: una herida de bala en la axila izquierda que provocó la lesión de la arteria braquial izquierda. Esta lesión crítica desencadenó un sangrado sistémico que resultó fatal. El informe categoriza la muerte como un accidente.
El acto que provocó la herida se ha identificado como una descarga accidental de arma de fuego, aunque los detalles exactos aún están bajo investigación. Según la publicación especializada Variety, el disparo finalizó en la arteria clave que abastece al brazo, lo que explicó la rapidez con la que la vida se desvinculó del actor.
Al reconocer su paso por los pantos, un representante, Gregg Edwards, expresó: "Nadie interpretaba a un villano mejor que Peter. Pero también tenía un lado amable que la mayoría nunca vio, y un corazón tan grande como el oro."*
La edad de Greene, 60 años, segun las fuentes oficiales, coincide con la fecha de su último proyecto: un documental titulado From the American People: The Withdrawal of USAID. En dicha producción, se abordaron los estragos de la desintegración de la ayuda estadounidense al extranjero, con testimonios y análisis que Greene narró con pasión, buscando iluminar un debate global.
Entre sus créditos con más de 100 participaciones, figuras como The Usual Suspects, Training Day, y la serie Hawaii Five-0 resaltan la versatilidad de su carrera. Para la comunidad de cine y televisión, él era considerado uno de los mejores actores de carácter del planeta, como compone un colega retirado de sus últimos espirales creativos.
Familiares y colegas de Greene comparten que el actor dejó atrás un hijo adolescente y dos hermanos, Mary Anne y John. Los lazos personales, además de su legado artístico, continúan resonando en los rostros de quienes lo conocieron.