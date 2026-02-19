Arrestan a integrantes de Grupo Codiciado tras interpretar un corrido en Mazatlán

Los músicos Alex Ojeda Jr. y su padre, junto al resto de la banda, fueron bajados del escenario y esposados durante el cierre del Carnaval de Mazatlán.

