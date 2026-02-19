Arrestan a integrantes de Grupo Codiciado tras interpretar un corrido en Mazatlán

La clausura de las festividades en el puerto de Mazatlán se vio empañada por un incidente que involucró a las autoridades y a los integrantes de Grupo Codiciado. La agrupación fue interrumpida abruptamente durante su presentación y obligada a descender del escenario para ser detenida por elementos policiales. El arresto, que incluyó a Alex Ojeda Jr., su padre Alex Ojeda y a los demás músicos, ocurrió momentos después de que la banda interpretara un corrido a petición de un asistente, lo que generó un despliegue de fuerza captado en videos que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales.
Tras la difusión de las imágenes donde se les observa esposados, los miembros de la banda publicaron un video para aclarar lo sucedido y desmentir rumores sobre su conducta. Según su relato, un espectador les solicitó un tema específico a través de un mensaje en su celular, y ellos accedieron con el fin de complacer al público, argumentando que han tocado dicha canción en diversos recintos sin haber enfrentado problemas legales previos. Los músicos señalaron que, aunque en ese momento se les ordenó dejar de tocar ese género y ellos acataron la instrucción de inmediato, las autoridades procedieron con la detención de todas formas.
El grupo defendió su derecho a la libre expresión artística, subrayando que no existe una ley vigente que prohíba de manera explícita la interpretación de corridos y que, al inicio del evento, nunca se les notificó sobre alguna restricción de repertorio. Con esta aclaración, los artistas buscan limpiar su imagen ante sus seguidores, enfatizando que su intención era simplemente celebrar junto a la audiencia mazatleca y que la reacción policial resultó desproporcionada ante su disposición de cooperar con las indicaciones recibidas en el escenario.