Choque de titanes en "La Casa de los Famosos 6": Laura Zapata y Oriana Marzoli protagonizan la prime

Apenas han transcurrido cuarenta y ocho horas desde el inicio de "La Casa de los Famosos 6" y la tensión ya ha alcanzado su punto máximo entre dos de sus figuras más mediáticas. El conflicto estalló cuando Laura Zapata, reconocida por décadas de trayectoria como la antagonista por excelencia de los melodramas mexicanos, intentó reafirmar su estatus frente a Oriana Marzoli. Lo que comenzó como una fricción por el lenguaje utilizado por la actriz, quien justificó el uso de calificativos como "zorra" y "escuincla" como parte de su formación artística, terminó en un enfrentamiento directo donde la jerarquía de Zapata fue puesta en duda.
La mecha se encendió cuando Marzoli, con total desparpajo, aseguró desconocer por completo la carrera de la mexicana, restándole importancia a sus emblemáticos papeles en producciones como "Rosa Salvaje" o "María Mercedes". Ante la insistencia de Zapata por presentarse como la villana más importante de México, la influencer venezolana respondió de manera tajante, señalando que el éxito de sus telenovelas no significaba nada para ella y que no permitiría insultos basados en una personalidad ficticia. Este choque de egos evidenció la brecha entre la televisión tradicional y el nuevo fenómeno de las celebridades digitales.
Finalmente, la actriz optó por aplicar su propia ley del hielo, declarando que no volvería a dirigirle la palabra a quien ignorara su legado. Con un irónico "mucho gusto", Zapata intentó dar por terminada una conversación que dejó fracturada la convivencia en el reality de Estados Unidos. Mientras Oriana se alejaba celebrando el fin del diálogo, el resto de los competidores fue testigo de cómo la identidad cultural y los códigos de las telenovelas clásicas chocaron frontalmente con la irreverencia de las redes sociales, marcando el tono de lo que promete ser una temporada sumamente explosiva.