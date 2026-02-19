Choque de titanes en "La Casa de los Famosos 6": Laura Zapata y Oriana Marzoli protagonizan la prime

...

La legendaria villana de las telenovelas y la influencer venezolana rompen su relación tras un intenso cruce de palabras marcado por diferencias generacionales y culturales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/02/2026 09:25 AM.
En Espectáculos y editada el 19/02/2026 09:16 AM.