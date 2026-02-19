Daniel Radcliffe "entrega la varita" a Dominic McLaughlin: El emotivo respaldo al nuevo Harry Potter

A medida que se acerca el 2027, año fijado para el estreno de la nueva adaptación de Harry Potter en formato de serie, Daniel Radcliffe ha decidido facilitar el camino para quienes heredarán el legado mágico. En declaraciones recientes para ScreenRant, el actor que dio vida al "niño que vivió" durante una década mostró una humildad inusual al referirse a Dominic McLaughlin, el pequeño de 11 años seleccionado por HBO para protagonizar las ocho temporadas del proyecto. "Estoy seguro de que Dominic va a ser mejor que yo", afirmó Radcliffe, recordando que él mismo tuvo que aprender el oficio actoral frente a las cámaras del mundo entero.
Más allá de los elogios públicos, Radcliffe reveló haber tenido un acercamiento privado con McLaughlin a través de una carta personal. En el escrito, no solo le deseó éxito, sino que expresó su esperanza de que el niño disfrute la experiencia incluso más de lo que él lo hizo. Este gesto simbólico busca suavizar el inevitable escrutinio de una base de fans extremadamente nostálgica, estableciendo un puente de respeto entre la generación del cine y la nueva apuesta televisiva que también incluye a Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron).Los puntos clave del apoyo de Radcliffe: