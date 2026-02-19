"La Güereja" sufre esguince cervical: aclara si Cecilia Galliano fue la culpable

La salud de María Elena Saldaña, la querida "Güereja", se convirtió en centro de atención tras circular la noticia de que padecía un esguince cervical. Muchos señalaron de inmediato a Cecilia Galliano, debido a un incidente ocurrido en octubre de 2025, cuando durante una sesión de fotos para la serie Más vale sola, un "caderazo" accidental de la argentina mandó a la comediante directo al suelo. Aunque el momento fue impactante y la producción tuvo que auxiliarla, Saldaña ha decidido romper el silencio para deslindar a su compañera de toda responsabilidad.
En declaraciones recientes para la prensa, la actriz veracruzana explicó que, tras el golpe de Galliano, ella se sentía bien y podía moverse sin problemas. Sin embargo, la verdadera emergencia ocurrió semanas después en la intimidad de su hogar:
Me atoré con un tapete, voy caminando y me fui de puro hocico... ahí sentí el jalón de cervicales, relató la comediante.
A sus 62 años, María Elena Saldaña continúa demostrando su profesionalismo y sentido del humor, asegurando que su compañera Cecilia estaba muy asustada por lo ocurrido. Actualmente, la actriz sigue vigente en la televisión mexicana, habiendo retomado su icónico personaje de "la Güereja" junto a Manuel 'El Flaco' Ibáñez y participando en proyectos recientes como ¿Quién es la máscara?.