Hijo de Jorge y nieto de Lupita D’Alessio sobrevive al ataque de un tiburón en las playas de Tulum

Lo que prometía ser un fin de semana familiar de descanso en el Caribe mexicano se transformó en una pesadilla para Marichelo Puente y Jorge D’Alessio. Mientras sus hijos, Santi y Pato, jugaban en una zona poco profunda donde el agua apenas les llegaba a la cintura, el menor de ellos comenzó a gritar tras sentir una agresión súbita. La reacción inmediata de Santi fue crucial, ya que logró arrastrar a su hermano pequeño hacia la arena antes de que sus padres llegaran al auxilio, convirtiéndose en el héroe de una escena que dejó a la familia en estado de conmoción.
Al poner a salvo al pequeño "Patito", sus padres descubrieron que presentaba una herida severa y sangrante en una de sus piernas. Tras ser trasladado de urgencia a un hospital local, el diagnóstico médico confirmó lo impensable: el niño había sido mordido por un tiburón. A pesar de la gravedad del incidente, la familia ha tomado el suceso con una profunda reflexión sobre el respeto al medio ambiente; el propio Santi comentó que los animales solo intentan defender su hábitat ante el impacto humano, una postura que su madre compartió conmovida en sus redes sociales.
Tras recibir los primeros auxilios y suturas en Tulum, el nieto de Lupita D’Alessio fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con su tratamiento. Marichelo informó que el pequeño se recupera satisfactoriamente y ha mostrado una valentía admirable durante todo el proceso médico. La actriz decidió hacer pública esta experiencia no para generar pánico, sino como una alerta para otros vacacionistas, recordando que, aunque las estadísticas globales de ataques muestran una tendencia a la baja, la naturaleza siempre exige precaución y respeto.