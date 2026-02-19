Lalo España critica la falta de preparación de influencers en la escena teatral

El reconocido actor lamentó que los productores prioricen la viralidad sobre el talento y la disciplina, en medio de la cancelación de su gira con el elenco de "Otro Rollo".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/02/2026 09:16 AM.
