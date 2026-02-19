Luto en el rap estadounidense: fallece el artista Lil Poppa a los 25 años

...

La escena musical despide a Janarious Mykel Wheeler tras su inesperado deceso en Georgia, días después de haber estrenado su último sencillo.

Yelitza Espinoza 19/02/2026 08:25 AM
19/02/2026 08:20 AM