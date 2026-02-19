Luto en el rap estadounidense: fallece el artista Lil Poppa a los 25 años

La industria del hip-hop en Estados Unidos enfrenta una jornada de duelo tras confirmarse la muerte de Lil Poppa, una de las figuras con mayor proyección del género en los últimos años. El deceso de Janarious Mykel Wheeler, nombre real del artista de 25 años, fue ratificado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton este miércoles 18 de febrero. Aunque la noticia ha generado una profunda conmoción entre sus seguidores, las autoridades locales mantienen una investigación abierta para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento, sobre las cuales no se han ofrecido detalles preliminares.
El rapero, oriundo de Jacksonville, atravesaba uno de los momentos más prolíficos de su trayectoria profesional, marcada por un estilo narrativo que conectaba directamente con sus vivencias personales. Apenas el pasado viernes 13 de febrero, el músico había presentado al público su canción Out of Town Bae, la cual se suma al éxito obtenido con su álbum Almost Normal Again, lanzado en agosto de 2025. Este crecimiento artístico lo mantenía con una agenda activa que incluía presentaciones próximas en ciudades como Nueva Orleans, donde era esperado por una base de fanáticos que veía en él a un referente de la nueva escuela del rap.
El impacto de su partida se ha manifestado con fuerza en el entorno digital, donde colegas de la talla de Nardo Wick, Mozzy y Dej Loaf han expresado sus condolencias y respeto hacia el legado del joven intérprete. Entre los mensajes más significativos destaca el de Caroline “Baroline” Díaz, directora de Great Day Records, quien fue una pieza fundamental en el despegue de su carrera y pieza clave en su consolidación dentro de la industria. La pérdida de Wheeler deja un vacío en un circuito musical que hoy recuerda su talento y la breve pero intensa evolución que logró plasmar en sus composiciones finales.