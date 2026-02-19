María Victoria será celebrada en vida con un magno homenaje por sus 103 años

La Época de Oro del cine mexicano volverá a brillar el próximo 25 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con el espectáculo "Homenaje a María Victoria, la última diva". Esta iniciativa, impulsada por la compañía Delirio Tropical, busca honrar la trayectoria de la artista a pocos días de que cumpla 103 años de edad. Patricia Kattkins, directora del proyecto, destacó que la intención principal es retribuir el impacto cultural que la intérprete ha tenido en el país a través de una celebración que ella pueda disfrutar personalmente, contando con el respaldo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el consentimiento de su familia.
El evento contará con un despliegue escénico sin precedentes que incluye a figuras de la talla de Susana Zabaleta, Pedro Kóminik, Paco de María y Manuel Landeta, además del ballet original del Teatro Blanquita. Para los organizadores, este tributo tiene un peso especial al romper con la tendencia de reconocer a las grandes leyendas de forma póstuma. Según los creativos involucrados, María Victoria ha sido una figura excepcional que logró transitar con éxito entre el mundo de la vida nocturna y el entretenimiento familiar, manteniendo una carrera impecable y libre de controversias durante más de siete décadas.
La propia intérprete de "Cuidadito" ha participado activamente en la curaduría del evento, sugiriendo temas específicos de su repertorio para el programa musical. Aunque su asistencia física al teatro dependerá de su estado de salud en el momento y de la decisión final de sus allegados, el espectáculo está diseñado como un recorrido emocional por su vasta trayectoria en el cine y la música. Con este acto, la comunidad artística busca reivindicar el valor del espectáculo como pieza fundamental de la cultura nacional, otorgándole su lugar histórico a una de las divas más queridas de México.