María Victoria será celebrada en vida con un magno homenaje por sus 103 años

La compañía Delirio Tropical y la Secretaría de Cultura capitalina reúnen a más de 60 artistas en el Teatro de la Ciudad para reconocer el legado de la legendaria estrella.

19/02/2026
Espectáculos