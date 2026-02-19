Paola Dalay protegerá la identidad de su hija tras ola de críticas en redes sociales

La pareja de José Eduardo Derbez anunció que dejará de mostrar el rostro de la pequeña para frenar el hostigamiento y los juicios constantes de los usuarios.

