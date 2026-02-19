Paola Dalay protegerá la identidad de su hija tras ola de críticas en redes sociales

La exposición digital de la familia Derbez ha dado un giro drástico debido al agotamiento emocional de Paola Dalay. Tras meses de compartir el crecimiento de su hija, nacida en junio de 2024, la influencer confirmó que ha decidido restringir la aparición de la menor en plataformas públicas. Esta medida responde directamente a la saturación de opiniones intrusivas y juicios sobre su maternidad que recibía a diario, lo que transformó una experiencia de conexión con sus seguidores en un foco de estrés y negatividad.
El detonante de este alejamiento fue la fatiga acumulada ante los comentarios "fuera de lugar" y los consejos pedagógicos no solicitados por parte de la audiencia. Dalay fue contundente al declarar que se cansó de la dinámica del entorno digital, donde cada detalle de la rutina o la educación de su hija era sometido a un escrutinio constante. Para la creadora de contenido, la decisión de no mostrar más el rostro de la bebé no es solo un acto de privacidad, sino una estrategia de salud mental para preservar la armonía de su núcleo familiar frente al ruido exterior.
Aunque la pequeña llegó a tener una presencia masiva en Instagram, con una cuenta propia que superó los 180 mil seguidores, los cambios en la gestión de su imagen comenzaron a notarse con la desactivación de comentarios y una menor frecuencia de publicaciones. Paola Dalay aclaró que, si bien la relación con su pareja la acostumbró a lidiar con el "hate" personal, el límite infranqueable se cruzó cuando las críticas comenzaron a dirigirse hacia su hija. Por ahora, el retiro de la nieta de Victoria Ruffo de las pantallas no se plantea como algo definitivo, sino como un respiro necesario para encontrar un equilibrio más sano.
Este caso pone de relieve el creciente desafío que enfrentan las figuras públicas al intentar compartir su vida personal sin comprometer la seguridad o el bienestar emocional de sus hijos. Al optar por alejar a la menor de los reflectores, Dalay y Derbez se suman a una tendencia de padres famosos que buscan recuperar el control sobre su intimidad. Mientras tanto, la influencer asegura que seguirá presente en sus redes, pero bajo una nueva política de contenido que prioriza la protección de su familia por encima de la interacción constante con los curiosos de internet.