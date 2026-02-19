Polémica en el programa 'Hoy': Sebastián Reséndiz arremete contra los "Therian" en vivo

Según él, este grupo exhibe una afinidad profunda con animales, lo que, en su opinión, revela una falta de propósito y, según informes, ha derivado en incidentes de violencia en espacios públicos.
La polémica se intensificó cuando el presentador se refirió a una próxima reunión de la comunidad en la Ciudad de México, añadiendo una provocación que rápidamente se propagó en TikTok y Twitter: “les mandarò el antirrábico para que se lo lleven a todos”. Aun cuando creadores de contenido como Jonathan Barajas buscaban contextualizar el fenómeno como una moda emergente o cuestión de salud mental, Reséndiz mantuvo su postura contundente, reforzándola a través de su cuenta oficial en X.
El término ‘therianthropy’ ha sacudido el tejido social, ya que se observa a personas disfrazadas con colas, pelajes o similares, caminan de cuatro patas y participan activamente en eventos de la comunidad. Los defensores citan el derecho a la autoexpresión y a la conexión con la fauna, mientras que críticos, incluido el periodista de la revista ‘Hoy’, señalan que la práctica podría trascender los límites razonables de la convivencia urbana.
Hasta el momento, los organizadores del encuentro señalado en el programa no han emitido respuesta formal. No obstante, la publicación del fragmento sigue ganando visualizaciones y alimentando un debate divisorio, donde vocales de la audiencia demandan comprensión y otros respaldan la dura crítica del presentador.