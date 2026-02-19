Poncho de Nigris arremete contra la tendencia 'Therian' en México

México experimenta el ascenso de una nueva y polémica tendencia social: los 'therians', personas que sienten una conexión profunda o una identidad basada en especies animales. El fenómeno ha cobrado tal relevancia que este fin de semana se llevará a cabo el primer encuentro oficial de esta comunidad en Ciudad Universitaria, un evento que ha puesto el tema en la mesa de programas de espectáculos y expertos en psicología, dividiendo la opinión pública sobre la naturaleza de esta práctica.
Fiel a su estilo directo y controvertido, Poncho de Nigris utilizó su cuenta de TikTok para lanzar una dura crítica contra este movimiento. Ante sus más de 14 millones de seguidores, el ex integrante de La Casa de los Famosos arremetió contra quienes usan máscaras y se comportan como animales, exigiendo que se detenga lo que él considera una conducta fuera de la realidad. "Ya estamos suficientemente trastornados como para que ahora se crean perros", declaró el influencer, quien incluso bromeó irónicamente sobre una supuesta "rebelión" de los caninos reales contra los humanos que intentan imitarlos.
La reacción en plataformas digitales no se hizo esperar, polarizando a la audiencia: