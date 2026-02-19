Ramón Ayala rompe el silencio tras demanda millonaria por presunto abuso en su equipo

El "Rey del Acordeón" rechaza las acusaciones presentadas en Texas y asegura que el proceso legal busca dañar su trayectoria de décadas en la música regional mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/02/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 19/02/2026 08:40 AM.