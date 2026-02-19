Renée Zellweger enfrenta demanda en California por un accidente doméstico

La ganadora del Oscar, Renée Zellweger, se encuentra inmersa en una disputa legal tras un incidente ocurrido en agosto de 2024. Según documentos judiciales presentados en una corte de California durante la primera semana de febrero, una mujer identificada como Tracey Bryn Belland sostiene haber sufrido lesiones de gravedad durante una visita a la residencia de Ant Anstead, pareja de la intérprete. La demandante alega que tropezó debido a una alfombra mal colocada que ocultaba un agujero en el suelo, lo que le provocó daños permanentes en la rodilla derecha y la necesidad de tratamiento médico continuo hasta la fecha.
La defensa de la protagonista de "Judy" y del presentador británico ha rechazado tajantemente cualquier responsabilidad en el suceso. Ambos sostienen que el accidente fue producto de la propia negligencia de Belland y no de las condiciones del inmueble. Por otro lado, fuentes cercanas a la actriz han señalado que Zellweger ni siquiera residía en la propiedad donde ocurrió el tropiezo, lo que añade una capa de complejidad al caso mientras se intenta deslindar quién debía velar por la seguridad de los visitantes en el patio de la vivienda.
El conflicto ha escalado tras la intervención del propietario del inmueble, quien también figura como demandado en el proceso original. En una maniobra legal, el dueño ha presentado una contrademanda contra la famosa pareja, argumentando que ellos fueron quienes expusieron a la visitante al riesgo y, por lo tanto, deberían asumir cualquier indemnización económica resultante. Mientras el proceso avanza, la presión sobre la imagen pública de Zellweger crece, en un momento en que la actriz intenta mantener su habitual perfil bajo frente a los medios de comunicación.