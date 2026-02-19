Renée Zellweger enfrenta demanda en California por un accidente doméstico

...

Una mujer reclama una compensación económica tras sufrir una lesión en la rodilla en una propiedad vinculada a la actriz y su pareja, Ant Anstead.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/02/2026 08:38 AM.
En Espectáculos y editada el 19/02/2026 08:34 AM.