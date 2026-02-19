Sergio Mayer se encomienda a Dios antes de entrar a "La Casa de los Famosos"

Minutos antes de desconectarse del mundo exterior para ingresar a una nueva edición de "La Casa de los Famosos", ahora bajo la producción de Telemundo, Sergio Mayer sorprendió a sus seguidores al compartir un video de corte espiritual. En las imágenes, se observa al legislador con licencia hincado y con las manos enlazadas, pidiendo "inteligencia y tolerancia" para no lastimar a nadie durante la competencia y lograr que su familia se sienta orgullosa de su desempeño. "No me dejes solo en ningún momento", expresó el actor, quien busca repetir el éxito que tuvo en versiones previas del formato.
Sin embargo, el fervor religioso de Mayer contrasta con la dura realidad política que deja atrás. El morenista, que asumió su cargo en septiembre de 2024, ha sido blanco de severas críticas por lo que muchos consideran una "mediocre actuación" en la Cámara de Diputados. Según registros legislativos, de las cinco iniciativas que presentó antes de pedir licencia: