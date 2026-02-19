Shanik Berman desafía estereotipos y posa desnuda para un proyecto artístico a los 67 años

...

La periodista se suma a la exposición "Las formas del alma" del fotógrafo Uriel Santana, buscando transmitir un mensaje de plenitud y honestidad en la madurez.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/02/2026 10:10 AM.
En Espectáculos y editada el 19/02/2026 09:57 AM.