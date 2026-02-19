Shanik Berman desafía estereotipos y posa desnuda para un proyecto artístico a los 67 años

A sus 67 años, la reconocida periodista de espectáculos Shanik Berman ha dado un giro audaz a su trayectoria al posar completamente desnuda para la lente del fotógrafo Uriel Santana. La imagen forma parte de la exposición "Las formas del alma", presentada recientemente en Guadalajara, un proyecto que busca despojar a las figuras públicas de sus personajes para retratarlas desde la vulnerabilidad y la intimidad. Lejos de buscar el escándalo, Berman aseguró que esta decisión es un ejercicio de libertad y seguridad personal, convirtiéndose en una de las pocas comunicadoras en mostrarse de esta manera en una etapa avanzada de su vida.
El concepto de la muestra, según explicó Santana, utiliza el desnudo artístico como un recurso para narrar historias a través de la piel, las cicatrices y la expresión corporal. Junto a Berman, otras personalidades como Anette Michel y José Ron participaron en este ejercicio de confianza, donde la intención es capturar la esencia emocional más que la provocación física. Para la conductora, el proyecto representó una oportunidad de mostrarse "sin filtros" y enviar un mensaje de empoderamiento, demostrando que la belleza y la plenitud no tienen fecha de caducidad.
La participación de la periodista ha generado un intenso diálogo en redes sociales sobre la representación de la edad en los medios de comunicación y el derecho a la autonomía corporal. Mientras algunos usuarios debatieron sobre la pertinencia de la imagen, Berman se mantuvo firme en su postura, defendiendo su derecho a la autenticidad. Con este paso, Shanik Berman no solo rompe con su papel habitual de entrevistadora, sino que se posiciona como un referente de valentía frente a la cámara, invitando a una reflexión sobre cómo las experiencias de vida se reflejan en la piel de cada individuo.