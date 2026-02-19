Silvia Rodríguez, madre de Eugenia Cauduro, fallece a los 81 años tras decada de lucha contra cáncer

El mundo del espectáculo se une al dolor de Eugenia Cauduro tras confirmarse el fallecimiento de su madre, la señora Silvia Rodríguez, a los 81 años de edad. La noticia fue difundida durante la emisión del programa matutino Hoy, donde se detalló que el deceso ocurrió la noche del pasado 17 de febrero. Doña Silvia enfrentó con una entereza admirable una lucha contra el cáncer que duró más de una década, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza para su familia y para quienes conocieron su historia a través de los ojos de la actriz.
A pesar de que Cauduro suele resguardar su intimidad, anteriormente había compartido con el público la profunda admiración que sentía por la resiliencia de su madre. La actriz de Hermanas, un amor compartido describía a doña Silvia no solo como una guerrera incansable que desafió los pronósticos médicos más sombríos, sino como una mujer cuyo espíritu joven y actitud positiva se mantuvieron intactos a pesar de la enfermedad. Para Eugenia, el mayor legado de su madre fue la enseñanza de saber enfrentar la adversidad con una sonrisa y reconocer con dignidad los límites naturales de la vida.
Tras el anuncio, diversas figuras del medio artístico y seguidores de la intérprete han manifestado sus condolencias y muestras de afecto a través de plataformas digitales. La partida de Silvia Rodríguez deja un vacío profundo, pero también el testimonio de una vida marcada por el amor familiar y una voluntad inquebrantable. Mientras la familia atraviesa este difícil proceso de duelo, la comunidad del entretenimiento recuerda a doña Silvia como el motor principal detrás de la exitosa carrera y la solidez emocional de su hija.