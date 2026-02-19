Ventaneando rinde homenaje a Daniel Bisogno a un año de su partida

Este 19 de febrero de 2026, el programa Ventaneando dedicó una emisión especial para conmemorar el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, quien falleció en 2025 tras complicaciones derivadas de un trasplante de hígado. Durante una transmisión en vivo encabezada por Pati Chapoy, el equipo recordó la huella imborrable que el conductor dejó en el periodismo de espectáculos, compartiendo momentos que mostraron tanto su carisma frente a las cámaras como su reservada personalidad fuera de ellas.
El homenaje estuvo cargado de nostalgia y revelaciones íntimas por parte de sus compañeros: