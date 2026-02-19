Wendy Guevara confirma ruptura con Kimberly "La Más Preciosa": "Estamos mejor lejos"

A casi diez años de haber saltado a la fama con el video que cambió sus vidas, la relación entre Wendy Guevara y Kimberly Irene parece haber llegado a un punto de no retorno. Durante su preparación para participar en los Premios Lo Nuestro este jueves, la influencer mexicana detalló las razones por las cuales decidió marcar una distancia definitiva con su amiga de la infancia. Según Guevara, el conflicto se originó tras un altercado doméstico en el que se vio involucrada la expareja de Kimberly, quien acudió a casa de Wendy para reclamarle a gritos por supuestamente incitarla al consumo de alcohol, un incidente que la conductora consideró una falta de respeto inaceptable en su propio hogar.
Wendy fue enfática al aclarar que ella no buscó el encuentro, sino que Kimberly llegó a su puerta sin invitación previa. La molestia de la "perdida" mayor radica en que, tras haber compartido una vida de carencias y éxitos, no está dispuesta a tolerar desplantes de terceros en su espacio personal. Aunque reconoció que existe un vínculo histórico por haberse conocido desde niñas, la creadora de contenido aseguró que actualmente prefiere mantener una relación cordial pero lejana, subrayando que hay amistades que funcionan mejor cuando no hay una convivencia diaria ni intereses de por medio.
A este conflicto personal se suma una separación profesional que ha terminado por enfriar el contacto entre ambas. Al ya no compartir la misma agencia de representación, sus agendas y proyectos han tomado rumbos distintos, lo que ha facilitado que cada una siga su camino de manera independiente. Mientras Wendy consolida su carrera en la televisión internacional y las galas de premios, la dinámica del grupo original parece quedar en el pasado, dejando claro que la lealtad y el respeto son prioridades innegociables para la influencer leonesa en esta nueva etapa de su vida.