¡Woody y Buzz vs. las Tablets! Mira el épico tráiler de Toy Story 5 que te hará llorar

¡La caja de juguetes se abre de nuevo y la nostalgia está por las nubes! Pixar finalmente ha revelado el tráiler oficial de Toy Story 5, y esta vez, Woody y Buzz se enfrentan al villano más real de nuestra era: las pantallas digitales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/02/2026 02:50 PM.
En Espectáculos y editada el 19/02/2026 02:34 PM.