¡Woody y Buzz vs. las Tablets! Mira el épico tráiler de Toy Story 5 que te hará llorar

¿Recuerdas esa sensación en 1995 cuando vimos por primera vez a un astronauta de juguete creer que podía volar? O mejor aún, ¿el nudo en la garganta cuando Andy se despidió de su colección favorita? Pues prepárate, porque Pixar acaba de soltar el tráiler de Toy Story 5 y viene dispuesto a tocarnos el corazón una vez más.La historia: Lo analógico vs. Lo digital
Imagínate esto: Woody, Buzz y Jessie están listos para la hora de jugar, pero Bonnie no levanta la mirada. Sus ojos están fijos en un brillo azulado... se trata de Lilypad, una tablet inteligente que parece haberle robado el alma (y el tiempo) a nuestra pequeña dueña.
En esta nueva aventura, nuestros héroes no solo luchan contra el olvido, sino contra un mundo donde las pantallas están ganando la batalla. En una escena que nos erizó la piel, Woody y la pandilla salen a una "excursión" y descubren la cruda realidad: montañas de juguetes abandonados por niños que prefirieron un videojuego a una figura de acción. Incluso Rex, con su humor de siempre, grita aterrado: "¡Extinción, no otra vez!".¿Por qué nos emociona tanto?
Si eres fan de la saga, este tráiler es un regalo. Ver a Slinky, al Sr. Cara de Papa y a la legión de Buzz Lightyears trabajando unidos como en los viejos tiempos nos recuerda por qué amamos estas películas: no se trata solo de juguetes, sino de la lealtad y la amistad incondicional.
Pixar nos está lanzando una pregunta valiente: ¿Estamos dejando que la tecnología nos robe la magia de imaginar?¡Marca tu calendario!
La cita con nuestra infancia es el 18 de junio de 2026.
Si creciste con ellos, esta es tu oportunidad de volver a sentir esa chispa. Toy Story 5 promete ser ese puente perfecto entre los que jugábamos en el suelo y los que hoy juegan en una pantalla, recordándonos que nada podrá sustituir el abrazo de un viejo amigo de plástico.
¡Al infinito y más allá, una vez más!