Adiós a Eric Dane: el actor que conquistó la televisión fallece a los 53 años

Hollywood se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Eric Dane, el recordado intérprete que dio vida al emblemático Dr. Mark Sloan en "Grey's Anatomy". Su familia anunció el deceso a través de un emotivo comunicado, detallando que el actor estuvo rodeado de sus seres queridos, incluyendo a su esposa y sus dos hijas, en sus momentos finales. La noticia llega menos de un año después de que Dane hiciera público su diagnóstico de ELA, una afección neurodegenerativa que afecta el control muscular y que el actor enfrentó con una entereza que inspiró tanto a colegas como a sus seguidores en todo el mundo.
Nacido en California y marcado por una infancia compleja tras la pérdida temprana de su padre, Dane construyó una carrera sólida que despegó definitivamente a mediados de los años 2000. Aunque inició con participaciones en producciones icónicas de los noventa, fue su llegada al drama médico de ABC lo que lo catapultó a la fama global, convirtiéndolo en un referente de la cultura popular. En años recientes, demostró su enorme versatilidad actoral al alejarse de su imagen de galán tradicional para encarnar al complejo Cal Jacobs en la serie "Euphoria", un papel que desempeñó con maestría hasta el final de su vida.
Las muestras de afecto no se han hecho esperar, con tributos provenientes del sindicato de actores y de compañeros de reparto como Alyssa Milano y Paul Walter Hauser, quienes destacaron su compromiso con el activismo tras conocer su enfermedad. La ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, sigue siendo un desafío para la medicina moderna al no tener una causa exacta conocida, pero el legado de Dane perdurará a través de sus interpretaciones y su lucha por visibilizar esta condición. La familia ha solicitado privacidad para transitar este duelo, mientras el mundo del cine y la televisión honra la memoria de un artista que supo reinventarse en cada etapa de su trayectoria.