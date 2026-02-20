Crisis en el encierro: Lupita Jones habría intentado abandonar ‘La casa de los famosos’

La tensión en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ alcanzó niveles críticos incluso antes del estreno. Según informes recientes del programa ‘Dulce y picosito’, Lupita Jones sufrió una severa crisis nerviosa durante el periodo de aislamiento preventivo en un hotel. La situación escaló al punto de que la empresaria exigió salir del confinamiento para "despejarse", y ante la negativa de la producción, habría amenazado con renunciar definitivamente al proyecto. El equipo de producción tuvo que intervenir de emergencia para estabilizarla y convencerla de permanecer en la competencia, lo que ha despertado dudas entre los seguidores sobre su resistencia a largo plazo dentro de la casa.
Este episodio de inestabilidad ocurre en medio de un clima hostil para la exreina de belleza, quien es señalada por haber ejercido presión para modificar el elenco del programa. Trascendió que Jones, presuntamente en alianza con Laura Zapata, condicionó su estancia a cambio de que la polémica Yina Calderón no fuera habitante, sino panelista. Además, cobran fuerza las versiones que la vinculan con el descarte de Nahomi Mejía, una modelo trans que asegura haber tenido conflictos previos con Jones. Mejía confirmó que, tras ser contactada por la producción, fue retirada del proyecto a último momento, lo que muchos interpretan como una consecuencia de la postura histórica de la empresaria sobre la diversidad en los certámenes y formatos televisivos.
A pesar de haber logrado llegar a la gala de inicio, la actitud de Lupita Jones ha sido percibida por la audiencia como distante y con escaso interés por integrarse con sus compañeros de encierro. A sus 59 años, la mujer que hizo historia al darle a México su primera corona de Miss Universo se enfrenta ahora al juicio del público en un formato que no perdona la falta de convivencia. Aunque la información sobre su colapso se mantiene como un reporte de prensa y no como un comunicado oficial, los rumores de una salida prematura cobran fuerza mientras la presión mediática por sus supuestos "bloqueos" sigue creciendo en redes sociales.