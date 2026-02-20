Justicia para Gabriel Soto: Laura Bozzo pierde batalla legal y enfrenta posible embargo

Tras un lustro de litigio por daño moral y difamación, los tribunales han dictado una resolución definitiva que obliga a la conductora peruana a indemnizar al actor mexicano tras sus polémicas declaraciones televisivas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/02/2026 07:01 AM.
En Espectáculos y editada el 20/02/2026 06:12 AM.