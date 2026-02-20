Justicia para Gabriel Soto: Laura Bozzo pierde batalla legal y enfrenta posible embargo

La disputa legal que enfrentó a Gabriel Soto con Laura Bozzo ha llegado a su fin con un fallo contundente del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil, el cual negó el amparo solicitado por la presentadora. El conflicto se originó hace cinco años, cuando Bozzo lanzó descalificaciones personales contra el actor y llamó "robamaridos" a su entonces pareja, Irina Baeva. Ahora, la defensa legal de Soto ha confirmado que la sentencia es ejecutable, señalando que la conductora deberá cubrir una suma cercana a los dos millones de pesos para resarcir el daño causado a la imagen y honor del protagonista de telenovelas.
De no realizarse el pago de manera voluntaria, las autoridades procederán con medidas legales severas que incluyen el embargo de bienes muebles, vehículos y la intervención de cuentas bancarias. Incluso, el abogado de Soto, Gustavo Herrera, advirtió que el proceso podría alcanzar los derechos de explotación de la marca "Laura Bozzo" y cualquier contrato vigente que la comunicadora posea. Esta resolución marca un precedente importante en el mundo del espectáculo sobre los límites de la libertad de expresión y las consecuencias jurídicas de las agresiones verbales en medios de comunicación masivos.
Mientras este escándalo judicial se cierra, otras figuras del entretenimiento buscan renovar sus legados o celebrar nuevos comienzos. José Joel, hijo de José José, sorprendió al público al no descartar una incursión póstuma del "Príncipe de la Canción" en el género de los corridos bélicos mediante nuevas versiones que acerquen su música a las generaciones de TikTok. Simultáneamente, el actor Mario Morán se prepara para iniciar las grabaciones de "Sabor a ti", su primer proyecto protagónico en Televisa, el cual dedica a la memoria de sus padres tras enfrentar sus recientes pérdidas en medio de un ascenso profesional imparable.