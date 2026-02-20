Karla Panini critica la tendencia "therian" y pide proteger la identidad infantil

La presentadora Karla Panini generó controversia en redes sociales al expresar su rechazo hacia la creciente subcultura de los "therians", personas que aseguran tener una conexión psicológica o espiritual profunda con animales. A través de sus plataformas digitales, la conductora retomó reflexiones del creador de contenido Jay Matos para advertir que la identidad de los menores de edad no debe quedar expuesta a tendencias que considera pasajeras o confusas. Para Panini, este auge no representa una simple etapa de juego, sino una señal de una crisis social más profunda que requiere la intervención directa de los adultos responsables.
Bajo una perspectiva arraigada en creencias religiosas, Panini enfatizó que los hijos pertenecen a un orden espiritual superior y que su formación debe estar guiada por principios sólidos y no por corrientes de internet. El fenómeno en cuestión se basa en la "teriantropía", un concepto que deriva del griego y se traduce como la naturaleza de las bestias, donde los individuos adoptan comportamientos o identidades de especies salvajes a las que denominan "teriotipos". La comunicadora sostiene que permitir que los niños se sumerjan en estas prácticas es una omisión en la responsabilidad formativa de los padres de familia.
A pesar de que este movimiento todavía se percibe como una comunidad minoritaria en el país, su presencia ha comenzado a materializarse mediante encuentros presenciales en plazas públicas de ciudades como León, Torreón y la Ciudad de México. Esta visibilidad en el espacio físico, sumada a su viralidad en plataformas de video, es lo que ha encendido las alarmas de figuras públicas como la regiomontana, quien insiste en que la sociedad enfrenta una grieta colectiva. Su postura busca reafirmar un modelo de crianza tradicional frente a lo que describe como una pérdida de identidad humana en las nuevas generaciones.