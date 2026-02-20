Karla Panini critica la tendencia "therian" y pide proteger la identidad infantil

...

La comunicadora cuestionó el fenómeno de quienes se identifican con animales, instando a los padres a priorizar valores espirituales sobre modas virales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/02/2026 12:12 PM.
En Espectáculos y editada el 20/02/2026 12:00 PM.