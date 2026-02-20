Majo Aguilar se consagra como la gran triunfadora en Premio Lo Nuestro 2026

El Kaseya Center de Miami fue testigo de un giro generacional durante la entrega número 38 de Premio Lo Nuestro, celebrada el pasado 19 de febrero. En una ceremonia que reunió a casi 250 nominados, Majo Aguilar logró imponerse en dos de las ternas más competitivas de la velada, consolidando su lugar como una de las voces más potentes de la industria actual. La nieta de Flor Silvestre, quien lució un impecable diseño en satín blanco, captó la atención no solo por su estilo, sino por superar a figuras de gran trayectoria y a miembros de su propia familia en categorías críticas para el género regional.
El primer gran momento de la noche para la cantante llegó con el reconocimiento a Mejor Combinación Femenina por el tema “Brujería”, una colaboración junto a Yuridia que ha dominado las plataformas digitales. Este galardón resultó especialmente significativo al vencer a duplas de alto perfil como las integradas por Thalía, Ha*Ash, Tini y la propia Ángela Aguilar, quien competía con el clásico “Maldita Primavera”. El triunfo reafirmó el impacto que Majo ha cultivado entre el público, logrando que su propuesta artística resuene con fuerza propia más allá del peso de su apellido en una noche donde la competencia interna de la dinastía Aguilar fue uno de los focos de interés.
La consagración definitiva ocurrió cuando Majo Aguilar fue nombrada Artista Femenina del Año en Música Mexicana, una terna que compartía con referentes de la talla de Ana Bárbara, Chiquis y Aida Cuevas. A pesar de que Ángela Aguilar llegaba con un mayor número de candidaturas previas, fue Majo quien finalmente se alzó con la estatuilla, marcando una nueva dinámica en el reconocimiento al talento femenino del género. Este resultado posiciona a la joven intérprete como un pilar fundamental de la música mexicana contemporánea, destacando en un evento que, aunque celebró la tradición, también premió la frescura y el desempeño constante en el streaming.
Más allá de los premios, la jornada estuvo rodeada de una atmósfera de expectación debido a las ausencias de figuras mediáticas como Christian Nodal, Cazzu y la propia Ángela Aguilar. Aunque se especulaba con un posible encuentro que acapararía los titulares de la prensa internacional, la organización confirmó que ninguno de ellos asistió a la gala. Este vacío en la alfombra roja permitió que el foco se mantuviera estrictamente en los logros musicales y en el éxito rotundo de Majo Aguilar, quien aprovechó la plataforma para demostrar que el legado familiar sigue vigente bajo nuevas y exitosas interpretaciones.