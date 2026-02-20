Majo Aguilar se consagra como la gran triunfadora en Premio Lo Nuestro 2026

La heredera de la dinastía Aguilar dominó las categorías femeninas de música mexicana en una noche marcada por ausencias notables y el ascenso de nuevas figuras.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/02/2026 06:50 AM.
En Espectáculos y editada el 20/02/2026 06:19 AM.