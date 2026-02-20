Thalía y Bad Bunny dominan una noche de estrenos y reivindicación en Premio Lo Nuestro

La 38ª entrega de Premio Lo Nuestro transformó a Miami en el epicentro de la cultura pop, consolidando a Thalía como la figura central de la jornada. La estrella mexicana no solo asumió el reto de conducir la gala, sino que se apoderó del escenario con una vibrante versión de "Dancing Queen". En una apuesta por la diversidad y el impacto digital, la cantante se rodeó de personalidades como Wendy Guevara y Gracie Bon, logrando una puesta en escena colorida que rápidamente se volvió tendencia por su energía y su guiño estético al clásico de ABBA.
Más allá del espectáculo visual, la música en directo ofreció colaboraciones que rompieron esquemas generacionales. El telón se abrió con la elegancia de Marc Anthony, quien sorprendió al público al sumar la voz de Nathy Peluso en un dueto salsero inédito. A lo largo de la noche, el escenario fue testigo de otros encuentros de alto nivel, como la unión de Kany García con Maluma y la mezcla de bachata entre Romeo Santos y Prince Royce, demostrando que la industria apuesta por la fusión de estilos para mantener su vigencia global.
En el plano de los reconocimientos, Bad Bunny se alzó como el protagonista indiscutible al llevarse seis galardones, incluyendo los codiciados títulos de Artista y Álbum del Año. Por su parte, el regional mexicano tuvo en Carín León a su máximo exponente con cinco estatuillas, destacando su exitosa colaboración crossover con Kacey Musgraves. La ceremonia también reservó espacio para la emoción y la memoria al otorgar premios a la excelencia y la trayectoria a figuras legendarias como Paloma San Basilio, Los Bukis y Arcángel, equilibrando la vanguardia con el respeto al legado musical.
La gala no estuvo exenta de un fuerte componente social, con discursos que reivindicaron la identidad latina y el papel de los migrantes en Estados Unidos. Artistas como Majo Aguilar y Juanes aprovecharon sus intervenciones para enviar mensajes de unidad y orgullo por el idioma español, elevando el tono de una noche que, además de premios, buscó dejar una huella política y cultural. Entre estrenos mundiales de J Balvin y el ritmo contagioso de Ryan Castro, el evento reafirmó la salud de un género que sigue dictando el pulso del entretenimiento mundial.