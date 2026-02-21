Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Brasil: las imágenes que confirman su reconciliación

La gira "Debí tirar más fotos" no solo ha llevado a Bad Bunny a conquistar los escenarios brasileños, sino que también ha servido de marco para el capítulo más reciente de su historia personal. Durante su estancia en São Paulo, donde tiene programadas dos fechas en el Allianz Parque, el artista puertorriqueño ha sido visto en múltiples ocasiones acompañado por Gabriela Berlingeri. Diversos videos difundidos por fanáticos muestran a la pareja compartiendo cenas en exclusivos restaurantes de la ciudad, donde, a pesar de los intentos de discreción de la diseñadora, la presencia del ídolo mundial desató la euforia de los comensales y seguidores que aguardaban a las afueras de los locales.
En una de las grabaciones más virales del 18 de febrero, se observa al cantante saliendo de un establecimiento rodeado de su equipo de seguridad. Mientras Gabriela se dirigía rápidamente hacia una camioneta negra para evitar el asedio de las cámaras, Benito Martínez Ocasio se detuvo con naturalidad para saludar a sus seguidores y posar en algunas fotografías. Esta dinámica se repitió en otro recinto, donde la pareja caminó entre las mesas bajo los aplausos del público; allí, Berlingeri fue captada sonriendo ante las muestras de afecto que recibía el intérprete, lo que para muchos es una señal inequívoca de la estabilidad y cercanía que han recuperado en las últimas semanas.
Este viaje a Brasil representa la cuarta ocasión consecutiva en la que ambos son vistos juntos en eventos de alto perfil. La secuencia comenzó con la presencia de Gabriela en los premios Grammy y se intensificó durante el Super Bowl LX, donde ella compartió imágenes inéditas tras bambalinas del show de medio tiempo. Tras su paso por Argentina, donde también fueron captados en una cena romántica previa a San Valentín, los rumores de una boda secreta comenzaron a inundar las plataformas digitales. Aunque el hermetismo oficial persiste, la frecuencia de estos encuentros sugiere que la relación ha entrado en una fase de total apertura frente al ojo público.