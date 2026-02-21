Cazzu expande su tour "Latinaje" con nuevas fechas en México y el mundo

La rapera argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores este 20 de febrero al anunciar la ampliación de su gira internacional "Latinaje", reafirmando su estatus como una de las figuras más sólidas de la música urbana actual. La noticia llegó acompañada de un video con tintes románticos que ha reavivado los rumores sobre un posible noviazgo con el bailarín Ignacio Colombara, quien forma parte de su equipo de trabajo. Aunque las imágenes han generado un intenso debate en redes sociales, la artista no ha emitido una confirmación oficial sobre su situación sentimental, prefiriendo centrar la atención en su ambicioso calendario de presentaciones.
En México, la intérprete de "Con Otra" encabezará el festival Tecate Emblema en la capital el próximo 16 de mayo, para luego viajar a Querétaro el 18 del mismo mes, donde se presentará en el Teatro Josefa Ortiz de Domínguez. La estrategia de expansión de la cantante también contempla una sólida ruta por Sudamérica y Centroamérica durante los meses de agosto y septiembre, incluyendo paradas en Bolivia, Guatemala y Costa Rica. Hacia finales de año, Cazzu cruzará el Atlántico para conquistar el mercado europeo con conciertos programados en ciudades clave como Madrid y Barcelona, consolidando así el alcance global de su propuesta artística.
Este anuncio llega en un momento cumbre para la argentina, quien recientemente fue la gran protagonista de la edición 38 de Premio Lo Nuestro al alzarse con los galardones de Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año. Su espectáculo, que fusiona con maestría el trap, el pop y los ritmos urbanos, se ha distinguido por una narrativa que celebra la identidad latinoamericana, conectando profundamente con audiencias de diversos países. Con la venta de boletos iniciando este 24 de febrero, la expectativa es alta para ver a una artista que atraviesa su mejor etapa profesional y creativa.