"El cielo ganó una estrella": Familia de Daniel Bisogno lo honra con emotivo gesto

A través de un homenaje simbólico y mensajes cargados de afecto, sus seres queridos recordaron el legado del conductor, destacando el registro de una estrella con su nombre para su hija Michaela.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/02/2026 01:20 PM.
En Espectáculos y editada el 21/02/2026 12:22 PM.