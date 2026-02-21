"La Dama de Hierro" sufre accidente vial: Marisela se reporta fuera de peligro

Tras un percance automovilístico en la madrugada del viernes, la cantante confirmó que se encuentra bien de salud y reprogramó su presentación en Chiapas para este fin de semana.

