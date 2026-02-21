"La Dama de Hierro" sufre accidente vial: Marisela se reporta fuera de peligro

La preocupación se apoderó de los seguidores de Marisela este viernes 20 de febrero, luego de que su equipo de trabajo confirmara que la artista sufrió un accidente automovilístico mientras se trasladaba hacia Chiapas. A través de un comunicado oficial, la oficina de "La Dama de Hierro" informó sobre el siniestro, aclarando de inmediato que tanto la intérprete como sus acompañantes fueron atendidos por personal médico y se encuentran fuera de peligro. El incidente ocurrió en el marco de su trayecto hacia la Feria Huixtla 2026, uno de los eventos más esperados de la región.
Aunque inicialmente se anunció la cancelación del concierto por motivos de seguridad y revisión médica, la determinación de la cantante por cumplir con su público prevaleció. Horas más tarde, un segundo comunicado trajo tranquilidad a sus fans al confirmar que, tras recibir el alta médica y verificar que no hubo lesiones de gravedad, Marisela está lista para subir al escenario. El equipo agradeció profundamente las muestras de afecto y las oraciones que inundaron las redes sociales tras conocerse la noticia del percance.
Finalmente, los organizadores de la Feria Huixtla informaron que el espectáculo ha sido reprogramado para la noche de este sábado 21 de febrero. Con este ajuste, la cantante busca garantizar una experiencia segura y de calidad para todos sus asistentes, demostrando la resiliencia que la ha caracterizado a lo largo de su carrera. Los boletos adquiridos para la fecha original serán válidos para esta nueva cita, donde se espera que la intérprete celebre la vida junto a sus seguidores chiapanecos.