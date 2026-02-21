Daniel Bisogno: a un año de su partida, la disputa por su herencia marca el aniversario luctuoso

Cristina Riva Palacio recordó al presentador con un video sobre su faceta como padre, mientras persisten las tensiones familiares por la falta de un testamento formal.

Yelitza Espinoza 21/02/2026
En Espectáculos y editada el 21/02/2026 10:44 AM.