Daniel Bisogno: a un año de su partida, la disputa por su herencia marca el aniversario luctuoso

El mundo del espectáculo en México conmemora el primer año del fallecimiento de Daniel Bisogno, el icónico conductor de Ventaneando que perdió la vida el 20 de febrero de 2025. Para honrar su memoria, su exesposa Cristina Riva Palacio publicó un emotivo recopilatorio audiovisual que destaca el vínculo inquebrantable que el comunicador mantenía con su hija, Michaela. Este gesto, que resalta el lado más humano del presentador, contrasta con el complejo panorama legal que dejó tras su muerte a los 51 años, consecuencia de una falla multiorgánica derivada de complicaciones tras un trasplante de hígado.
La ausencia de un testamento jurídico ha transformado la sucesión de sus bienes en un terreno de conflictos mediáticos entre sus seres queridos. Aunque su hermano, Alex Bisogno, aseguró inicialmente que existía un acuerdo verbal para que todo el patrimonio fuera entregado a la pequeña Michaela, la situación se tensó tras acusaciones de presuntos saqueos en la propiedad del fallecido. Pati Chapoy llegó a señalar cambios de cerraduras y extracciones de pertenencias, señalamientos que Alex desmintió tajantemente, atribuyendo las pérdidas a un robo ocurrido mientras Daniel aún se encontraba hospitalizado y señalando que las llaves están bajo control de la madre de la menor.
Actualmente, el proceso sucesorio avanza con Riva Palacio posicionada como la albacea de los bienes destinados a su hija, buscando dar cumplimiento a la voluntad que el comunicador expresó en vida. Pese a las rencillas y malentendidos que han escalado a la esfera pública, los involucrados parecen haber iniciado un proceso de mediación para proteger los intereses de la heredera universal. Mientras el valor total de la herencia sigue siendo privado, el recuerdo de "El Muñeco" permanece vivo entre su audiencia, que aún lamenta la partida de una de las voces más polémicas y reconocidas de la televisión mexicana.