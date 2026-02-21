De la dinastía al rock: Majo Aguilar confirma romance con Diego Bacter

...

La cantante celebra su éxito profesional junto al músico de la banda Porter, dejando atrás su historia con Gil Cerezo y consolidando una nueva etapa personal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/02/2026 01:50 PM.
En Espectáculos y editada el 21/02/2026 12:37 PM.