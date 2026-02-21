Enrique Guzmán rechaza denuncia de abuso sexual en entrevista del aeropuerto

El veterano intérprete Enrique Guzmán volvió a encender la polémica durante un reciente encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Al ser cuestionado sobre la denuncia por presunto abuso sexual interpuesta en 2021 por su nieta, Frida Sofía, el artista negó rotundamente la existencia de dicho proceso. Con un tono desafiante, Guzmán aseguró no tener conocimiento de ningún cargo en su contra, argumentando que es imposible que prospere una demanda basada en hechos que, según su versión, nunca ocurrieron. Esta postura coincide con los recientes rumores sobre un posible desistimiento legal por parte de la hija de Alejandra Guzmán, aunque el estatus real del caso sigue siendo difuso para el entorno cercano.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando los reporteros insistieron en la posibilidad de un reencuentro con Frida Sofía. Aunque inicialmente se mostró abierto a la idea, la paciencia del cantante se agotó rápidamente al ser interrogado sobre escenarios futuros. Visiblemente irritado, Guzmán dio por terminada la entrevista de forma tajante con un "hasta aquí", arremetiendo verbalmente contra una reportera antes de retirarse del lugar. Este comportamiento ha revivido en la opinión pública otros episodios controvertidos de su carrera, como sus comentarios sobre el acoso femenino y antiguos incidentes televisivos donde su conducta fue señalada por falta de consentimiento hacia compañeras de trabajo e incluso hacia su propia hija.
El conflicto familiar, que estalló tras una reveladora entrevista de Frida Sofía con Gustavo Adolfo Infante, no solo fracturó la relación entre abuelo y nieta, sino que generó una división profunda en la dinastía Pinal. Mientras Alejandra Guzmán ha mantenido su apoyo incondicional hacia su padre, el distanciamiento con Frida parece ser definitivo, marcado por la ausencia de esta en eventos familiares clave. La reciente actitud de Enrique Guzmán ante la prensa refuerza la narrativa de una familia que, lejos de sanar sus heridas, continúa enfrentando sus crisis bajo el escrutinio público y con una comunicación totalmente rota.