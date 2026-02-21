Freddy Ortega respalda a Maribel Guardia tras polémica sobre Julián Figueroa

En medio del revuelo causado por nuevas declaraciones y audios filtrados sobre la muerte de Julián Figueroa, el actor Freddy Ortega alzó la voz para respaldar públicamente a Maribel Guardia. Durante un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, el integrante de los "Mascabrothers" destacó la impecable trayectoria y la educación "brutal" de su colega, con quien compartió proyectos laborales de manera cercana durante más de dos años. Ortega fue enfático al señalar que, más allá de la figura pública, la costarricense es un ser humano excepcional que merece vivir su proceso de duelo con absoluta serenidad.
El comediante evitó profundizar en los detalles técnicos de la polémica o en el contenido de las filtraciones, argumentando que prefiere no opinar sobre temas ajenos que desconoce. Sin embargo, aprovechó los micrófonos para recordar el amor incondicional que Maribel siempre manifestó por su hijo, mucho antes de la tragedia que marcó su vida en 2023. Para Ortega, la actriz ha correspondido con creces al cariño que el público mexicano le ha brindado durante décadas, por lo que calificó de injusto que se vea envuelta en escándalos que vulneran su tranquilidad emocional.
Finalmente, el actor reiteró que su único deseo es que la controversia cese para que la artista pueda recuperar la paz en su entorno familiar. Con un tono respetuoso pero firme, Ortega concluyó su intervención reafirmando que la integridad de Guardia es incuestionable, definiéndola nuevamente como una mujer entrañable y una "dama" en toda la extensión de la palabra. Con este mensaje, el gremio artístico suma una voz de peso en apoyo a una de las figuras más queridas de la televisión, quien hoy busca refugio en su vida privada tras los recientes ataques mediáticos.