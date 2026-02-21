"Fuimos una gran amistad": La broma de Daniel Sosa sobre Sofía Niño de Rivera que alarmó a las redes

Las redes sociales se encendieron este fin de semana tras una publicación del comediante Daniel Sosa dedicada a su colega y amiga, Sofía Niño de Rivera. A través de un video corto con imágenes de ambos, Sosa escribió frases como "espero que hayas encontrado la felicidad con los tuyos" y "fuimos una gran amistad... hasta que decidiste ser feliz". El tono melancólico y ambiguo del mensaje provocó que cientos de seguidores especularan sobre un posible conflicto, su salida de la televisión o, en casos extremos, su fallecimiento. Sin embargo, la realidad detrás del post es mucho más ligera y cargada del humor ácido que caracteriza a ambos.
La supuesta "despedida" fue en realidad una broma interna motivada por la reciente integración de Sofía al programa Netas Divinas y la creciente tendencia de la identidad therian (personas que se identifican espiritualmente con animales). En la última imagen del video de Sosa, la comediante aparece usando una máscara de animal, lo que dio pie al chiste de que ella "había abandonado la humanidad". La propia Sofía respondió a la publicación con risas, aclarando que si fuera a elegir una identidad animal, "hubiera escogido una ardilla", desactivando así cualquier rumor de enemistad o tragedia.
Más allá del malentendido, la publicación sirvió para reafirmar la sólida carrera de Niño de Rivera, quien desde abril de 2025 se desempeña como conductora en Netas Divinas tras una exitosa trayectoria como pionera del stand-up en México y protagonista de series como Club de Cuervos. Mientras los fans respiran aliviados al confirmar que la actriz se encuentra perfectamente, la anécdota queda como un ejemplo de cómo los términos de identidad emergentes, como el fenómeno therian, se han filtrado incluso en el lenguaje de la comedia nacional.