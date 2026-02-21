Jake Paul regresa al quirófano: complicaciones tras el nocaut de Anthony Joshua

La incursión de Jake Paul en el boxeo de alto nivel ha tenido un costo físico considerable. Este viernes, el joven de 28 años informó a través de sus redes sociales que debió someterse a una segunda intervención quirúrgica en la mandíbula. Según explicó el propio Paul, los tornillos y placas colocados en la operación inicial se aflojaron debido a que no respetó el reposo médico necesario durante los últimos dos meses. Esta lesión es el resultado directo del potente derechazo al mentón que Anthony Joshua le propinó en el sexto asalto de su reciente combate, el cual terminó con el youtuber en la lona y con una doble fractura ósea.
El enfrentamiento, que tuvo lugar en el Kaseya Center de Miami y contó con el respaldo de Netflix, fue objeto de duras críticas por parte de expertos y aficionados al pugilismo. A pesar de que ambos peleadores se repartieron una bolsa histórica de 184 millones de dólares, el desarrollo de la contienda fue calificado como una "farsa" debido a la evidente disparidad técnica y física entre un doble campeón de pesos pesados y un boxeador emergente del mundo digital. La tensión en el ring llegó a tal punto que el árbitro del encuentro, Christopher Young, reprendió a los protagonistas en el cuarto asalto, advirtiéndoles que el público merecía un espectáculo de mejor calidad.
Con esta nueva cirugía, el futuro deportivo de Paul queda en suspenso mientras se enfoca en una recuperación que, esta vez, parece ser obligatoria. La pelea de diciembre no solo dejó una marca en su historial profesional, sino que reavivó el debate sobre la seguridad y la legitimidad de estos eventos masivos que priorizan el impacto mediático sobre la competitividad deportiva. Mientras Joshua continúa su camino en la élite del boxeo, Paul enfrenta las consecuencias de haber desafiado a uno de los pegadores más respetados del mundo, priorizando ahora su salud sobre la exposición en el cuadrilátero.