Jake Paul regresa al quirófano: complicaciones tras el nocaut de Anthony Joshua

El polémico boxeador y creador de contenido reveló que su mandíbula no sanó adecuadamente tras la estrepitosa derrota sufrida en diciembre frente al ex campeón mundial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/02/2026 11:55 AM.
En Espectáculos y editada el 21/02/2026 11:00 AM.