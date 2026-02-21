Luto en la música latina: fallece Willie Colón, el legendario "Malo del Bronx"

El mundo de la salsa ha perdido a uno de sus pilares fundamentales. La mañana de este 21 de febrero se confirmó el fallecimiento de Willie Colón, una noticia que ha sacudido a la comunidad artística internacional. A través de un comunicado oficial publicado en sus plataformas digitales, los familiares del trombonista y compositor informaron que el artista murió en un entorno de paz, rodeado por su círculo más íntimo. En su mensaje, solicitaron a los seguidores y a la prensa respeto a su privacidad mientras atraviesan este difícil proceso de duelo.
A pesar del profundo dolor que embarga a sus allegados, la familia expresó un sentimiento de gratitud por el impacto que la obra de Colón tuvo en millones de personas. En sus palabras, aunque lloran la ausencia física del intérprete de "Idilio", encuentran consuelo en el "regalo eterno de su música", asegurando que los recuerdos y el legado sonoro que construyó durante décadas permanecerán vigentes para siempre. La noticia llega apenas unos días después de que se reportara su ingreso de urgencia a un hospital en Nueva York debido a una crisis respiratoria.
Las muestras de afecto y los mensajes de condolencias no han dejado de multiplicarse desde que se dio a conocer el suceso. Ante esta ola de solidaridad, los seres queridos de la leyenda nuyorrican agradecieron profundamente las oraciones y el apoyo brindado por el público y los colegas del gremio musical. Willie Colón no solo deja un vacío irremplazable en los escenarios, sino que cierra un capítulo dorado de la historia cultural latinoamericana, dejando tras de sí una discografía que redefinió el género y la identidad de toda una región.