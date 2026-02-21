Maribel Guardia estrena hogar: así es el exclusivo departamento donde inició una nueva etapa

Tras tres décadas en su emblemática mansión, la actriz decidió mudarse a un rascacielos de lujo buscando la privacidad y tranquilidad que perdió tras la muerte de su hijo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/02/2026 11:35 AM.
En Espectáculos y editada el 21/02/2026 10:52 AM.