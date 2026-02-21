Maribel Guardia estrena hogar: así es el exclusivo departamento donde inició una nueva etapa

El 2026 marca un nuevo comienzo para Maribel Guardia, quien recientemente dejó atrás la propiedad que habitó por más de 30 años debido al constante asedio mediático. Según relató la propia artista, la falta de privacidad en su anterior residencia se volvió insostenible, especialmente tras el fallecimiento de Julián Figueroa en 2023, cuando las cámaras y el público se apostaban diariamente en su entrada. Esta situación la obligaba a ocultarse incluso dentro de su propio vehículo para poder ingresar a su hogar, una dinámica que describió como agotadora y carente de calidad de vida.
A través de sus redes sociales, la estrella costarricense ha permitido a sus seguidores echar un vistazo a su nueva realidad en un moderno departamento de techos altos y diseño minimalista. En grabaciones recientes junto a la comediante Bárbara Torres, se aprecian amplios ventanales que inundan de luz natural los espacios decorados con piezas de arte personalizadas. Entre los elementos que más destacan se encuentra un cuadro de gran formato que la retrata como una amazona angelical y una escultura geométrica que rinde homenaje a su silueta, elementos que ahora custodian su intimidad en las alturas.
El nuevo refugio de la actriz también cuenta con áreas diseñadas para su faceta profesional, como un vestidor de dimensiones impresionantes donde organiza su vasta colección de vestuario y calzado. Este cambio de residencia no solo representa una mudanza física, sino un refugio emocional donde conmemorará los aniversarios de sus seres queridos lejos del ruido externo. Maribel parece haber encontrado finalmente el equilibrio entre su carrera pública y la paz personal, habitando un espacio que refleja su estilo actual: sofisticado, luminoso y, sobre todo, seguro.