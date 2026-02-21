Salma Hayek y Rocío Nahle unen fuerzas para proyectar la riqueza de Veracruz al mundo

El orgullo veracruzano cobró un nuevo impulso tras el encuentro entre Salma Hayek y la gobernadora Rocío Nahle, una reunión que trascendió lo protocolario para convertirse en un potente mensaje de promoción cultural. La mandataria estatal agradeció públicamente a la estrella de Hollywood por elegir su tierra natal para filmar su más reciente producción, destacando el impacto de ver a la actriz portando con elegancia el traje tradicional de jarocha. Esta colaboración no solo resalta la majestuosidad del Golfo de México en pantalla, sino que refuerza el compromiso de la administración estatal por facilitar locaciones y apoyo logístico a grandes proyectos cinematográficos.
Durante su reciente visita al Palacio Nacional, una conmovida Salma Hayek reconoció el cambio de rumbo que vive el sector bajo la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre lágrimas, la productora señaló que anteriormente era más sencillo obtener incentivos en el extranjero que en su propio país, una realidad que está siendo transformada por el respaldo institucional actual. Hayek enfatizó que el acompañamiento de gobernadoras como Nahle ha sido fundamental, asegurando que el apoyo recibido ha servido como una guía esencial para materializar historias que reflejen la identidad mexicana con dignidad y calidad global.
Esta sinergia entre el gobierno y la comunidad artística se perfila como un motor de crecimiento que va más allá de las pantallas. Según la actriz, esta nueva etapa representa una inyección económica masiva que beneficiará no solo al sector audiovisual, sino también al turismo, la gastronomía y el desarrollo cultural de las regiones involucradas. Con Veracruz como protagonista de su nueva serie, Salma Hayek reafirma su papel como embajadora de la cultura nacional, mientras que la administración pública consolida una estrategia que utiliza el cine como herramienta para mostrar la riqueza natural de México ante los ojos del mundo.