Shakira regresa al Zócalo: la estrella colombiana anuncia concierto masivo gratuito

El Zócalo de la Ciudad de México se prepara para recibir nuevamente a una de las figuras más influyentes del pop mundial. A través de sus redes sociales, Shakira sorprendió a sus fanáticos al anunciar un espectáculo gratuito con el que busca retribuir el constante apoyo del público local. La intérprete recordó con nostalgia su multitudinario concierto de 2007 en esa misma plaza, expresando su deseo de revivir aquella conexión única con la audiencia mexicana en un evento que promete paralizar el Centro Histórico.
Aunque la cita está programada oficialmente para las 20:00 horas, los asistentes deberán tomar previsiones considerando la logística de eventos previos en la capital y la tendencia de la artista a iniciar tras la hora pactada en recintos de gran capacidad. Pese a que el repertorio específico se mantiene bajo reserva, se especula que la barranquillera presente los grandes éxitos y las nuevas composiciones de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", la cual ha tenido un éxito rotundo en sus presentaciones previas en el Estadio GNP Seguros.
La expectativa crece en torno a posibles colaboraciones sobre el escenario, pues figuras como Belinda, Danna Paola y agrupaciones como Fuerza Regida han compartido escena con ella recientemente. Aunque ningún invitado especial ha confirmado su participación oficial para esta fecha en la Plaza de la Constitución, el entusiasmo de los seguidores sugiere una noche llena de sorpresas y un despliegue técnico de primer nivel. Este concierto se perfila como uno de los hitos culturales más importantes del año, consolidando el vínculo inquebrantable entre la estrella y su "México lindo".