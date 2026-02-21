Shakira regresa al Zócalo: la estrella colombiana anuncia concierto masivo gratuito

A casi dos décadas de su histórica presentación en el corazón del país, la cantante confirma una cita especial con sus seguidores mexicanos para este domingo 1 de marzo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/02/2026 10:50 AM.
En Espectáculos y editada el 21/02/2026 10:22 AM.