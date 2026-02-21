Tragedia en Brasil: muere la influencer Bianca Dias tras una cirugía estética

La joven creadora de contenido falleció a los 27 años en el área metropolitana de São Paulo debido a una complicación médica postoperatoria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/02/2026 09:30 AM.
En Espectáculos y editada el 21/02/2026 09:24 AM.