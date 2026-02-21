Tragedia en Brasil: muere la influencer Bianca Dias tras una cirugía estética

La comunidad digital brasileña se encuentra de luto tras la repentina partida de Bianca Dias, una joven de 27 años que había consolidado su presencia en redes sociales compartiendo su estilo de vida. El deceso ocurrió en la localidad de Mauá, apenas unos días después de que la influencer se sometiera a un procedimiento de cirugía estética. Según confirmaron sus allegados, la causa oficial de su fallecimiento fue una embolia pulmonar que se manifestó de forma súbita durante su periodo de convalecencia.
De acuerdo con el testimonio de su sobrina, Giovanna Borges, la creadora de contenido se encontraba en pleno proceso de recuperación cuando su estado de salud se deterioró drásticamente. A pesar de que fue asistida con rapidez y trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano, los servicios médicos no pudieron hacer nada para reanimarla, confirmando que la joven llegó al establecimiento sin signos vitales. Este trágico desenlace ha generado una profunda conmoción entre sus seguidores y ha puesto nuevamente el foco sobre los riesgos asociados a las intervenciones de carácter estético.
Los restos de la influencer fueron despedidos la mañana de este viernes en el Cementerio Municipal de São José, ubicado en Ribeirão Pires, bajo un clima de absoluta intimidad solicitado por su círculo más cercano. Entre las múltiples muestras de afecto que inundaron las plataformas digitales destacaron las palabras de su hermana mayor, Kety Dias, quien compartió el dolor de haber perdido a quien siempre intentó proteger desde la infancia. Amigos cercanos también dedicaron mensajes cargados de emotividad para honrar la memoria de una mujer cuya carrera en el mundo digital se vio truncada de forma inesperada.