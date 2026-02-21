Violencia en Cartagena: asesinan al artista urbano Felo Millones en un ataque directo

La escena musical urbana de Cartagena se encuentra bajo conmoción tras el asesinato de Andrés Felipe Manjarrés Álvarez, conocido artísticamente como Felo Millones. El ataque ocurrió la noche del pasado martes en las inmediaciones del sector Estela, apenas unos minutos antes de las ocho de la noche. Según los reportes oficiales de la Policía Metropolitana, el joven de 22 años se desplazaba en una motocicleta junto a unos acompañantes cuando fue alcanzado por otros individuos, también a bordo de una moto, quienes abrieron fuego contra él de manera repetida, provocando su deceso instantáneo.
Tras las detonaciones, las autoridades acordonaron rápidamente el área para que los peritos de la Seccional de Investigación Criminal realizaran la inspección técnica del cuerpo y su posterior traslado a la sede de Medicina Legal. El comandante de la Policía local, el general Yecid Peña, informó que ya se encuentran en marcha las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, basándose en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y en la recopilación de testimonios de quienes presenciaron la agresión. Por su parte, el colectivo Alta Vida, al que pertenecía el intérprete, expresó su profundo pesar mediante un comunicado público.
En el marco de las investigaciones, se dio a conocer que el artista contaba con un antecedente judicial registrado en el año 2022 por el delito de porte ilegal de armas de fuego. No obstante, las autoridades no reportaron otros vínculos con delitos de mayor gravedad en su historial. Mientras la comunidad y sus colegas lamentan la pérdida de una joven promesa del ritmo local, las instituciones de seguridad trabajan bajo la clasificación de homicidio para esclarecer los motivos detrás de este violento episodio que vuelve a poner en evidencia la inseguridad en los sectores populares de la ciudad.